MotoGP, Bagnaia: "Devo vincerle tutte, Quartararo no"

07-09-2022 22:13

Dopo il GP di Misano, la MotoGP è rimasta sulla pista romagnola per due giornate di test. Pecco Bagnaia, che ha vinto le ultime quattro gare di fila, ha provato qualche novità per la sua Ducati in vista del finale di campionato. “Sono carico per questo finale, arrivo ad Aragon con la stessa mentalità delle ultime gare – ha spiegato il ducatista a Sky -. Cercherò di lavorare senza la pressione di dover far bene per forza”.

“Punto a fare bene e a recuperare punti. Ma sono costretto a vincere, che è la cosa più difficile. Quartararo può permettersi di amministrare, io devo vincerle tutte”, ha aggiunto Bagnaia. A sei gara della fine del Mondiale il ducatista si trova in seconda posizione in campionato a 30 punti dal francese della Yamaha.