MotoGp, Bagnaia: "Doha chance sprecata"

Francesco Bagnaia sta imparando dagli errori e guarda al GP di Portimao con fiducia: “Nella prima gara in Qatar ho imparato a gestire le gomme, nella seconda anche, ma soprattutto a non frenare in scia a un’altra moto, perché quando l’ho fatto dietro Zarco sono poi andato largo. Inoltre ho capito che bisogna sempre cercare il limite con le gomme che abbiamo. Ho un gran feeling all’anteriore della moto e credo che potremo andare bene pure qui: l’anno scorso su questa pista Miller aveva fatto un ottimo GP, mentre io avevo sofferto, però adesso arrivo qui in una differente situazione e mi sento meglio sulla moto”.

Resta il rammarico per Doha: “Ho perso la possibilità di giocarmi la vittoria perché ero veloce e ho buttato via questa occasione io. Avere la possibilità di lottare per il successo è una cosa molto positiva da cui ripartire e qui credo che potremo lottare per le prime 5 posizioni – dice Bagnaia -. Jorge Martin? Ha fatto un grande lavoro essendo un rookie: nella prima gara ha faticato, ma nella seconda è stato veloce, costante, competitivo e ha gestito bene la gara”.

OMNISPORT | 15-04-2021 20:40