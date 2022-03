Motogp: Bagnaia lancia la sfida

03-03-2022 09:32

Poche ore ormai ci separano dall’inizo ufficiale della stagione della Motogp. Dopo i test invernali, si scende in pista nel weekend per la prima gara dell’anno. Losail sarà il teatro del primo GP in terra qatariota.

Il pilota della Ducati, Francesco Bagnaia, è pronto e motivato a scendere in pista per andare in cerca del titolo mondiale. Quanto fatto di buono la scorsa stagione lo spinge ad essere molto positivo e ad avere fiducia e consapevolezza nei propri mezzi.

Potrebbe essere lui il pilota da battere? Palusibile anche se, per la lotta al titolo iridato, ci sono altri candidati a partire da Marc Marquez e il campione del mondo Fabio Quartararo, per non dimenticare un campione in scala ridotta come Jorge Martin, mentre sembrano avere meno chance Franco Morbidelli e Joan Mir.

‘Pecco’ è molto fiducioso sul 2022: “Non dobbiamo nasconderci, puntiamo a riportare il titolo MotoGP a Borgo Panigale. Quartararo è sicuramente il favorito, e ci sono anche Marquez, Mir, Miller e Morbidelli. Sono tantissimi i piloti candidati al titolo. Noi cercheremo però di essere un po’ più veloci di tutti“, ha detto il #63 a Tuttosport e Corriere dello Sport.

OMNISPORT