MotoGP, Bagnaia ne è convinto: "La Ducati è ancora la favorita"

Il campione del mondo ha chiuso secondo i test di Sepang dietro Marini con la convinzione di avere ancora la moto migliore.

12-02-2023 13:57

Sette Ducati in top-ten. Questo il risultato finale della terza giornata di test MotoGP a Sepang. Un risultato che lascia molto soddisfatto Pecco Bagnaia, secondo tempo dietro Luca Marini. Queste le sue parole: “Sono molto contento e orgoglioso del lavoro fatto. Non dico che abbiamo risolto del tutto i problemi, perché c’è ancora del lavoro da fare, ma siamo arrivati al livello della GP22. Quindi sono molto contento, perché anche nei cronologici si vede abbastanza bene la differenza”.

Bagnaia crede poi che la sua moto sia ancora la favorita per il titolo mondiale: “Credo di sì. Avevamo un’ottima base, la moto dell’anno scorso era competitiva e per me lo sarà ancora per almeno altri due anni. Manca ancora un po’ di guidabilità rispetto alla GP22, perché in uscita di curva tende a essere ancora un po’ nervosa, però siamo migliorati tanto e voglio continuare a lavorare con la GP23“.