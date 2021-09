MotoGP, Bagnaia: "Non gufo Quartararo, sostituire Rossi è impossibile"

Premiato nelle sua città Natale col Nocciolino d’Tola, Pecco Bagnaia sta vivendo un bellissimo memento in MotoGP: “Domenica a cena mi sono trovato tutti gli amici davanti al ristorante, un casino pazzesco. Amici che mi hanno sempre fatto stare con i piedi per terra. Una cosa che la mia famiglia mi ha insegnato ed è molto importante per raggiungere certi risultati. Spero di riuscire a crescere ancora e raggiungere risultati più importanti. Adesso che ho vinto due gare di fila ma ne mancano ancora quattro”.

Bagnaia sogna di ripercorrere le gesta del suo maestro: “Sostituire Valentino Rossi è impossibile per ciò che è stato, per quello che ha fatto e per quello che farà in futuro. Lui è riuscito ad unire i tifosi e ha dato loro speranza. E’ sempre stato bravo a trasmettere la sua passione per le moto al pubblico e in questo mi piacerebbe imitarlo. Il suo pubblico e i suoi risultati sono impossibili da ripetete”.

L’obiettivo del finale di stagione è provare a vincere il Mondiale: “Sarà difficile e ne sono consapevole, ma ci proverò fino all’ultimo. Corro contro un avversario fortissimo. Io da solo non basto se voglio vincere il Mondiale, Quartararo dovrebbe commettere un errore ma non è quello che voglio. Vorrei vincere come a Misano, lottando control di lui”.

OMNISPORT | 27-09-2021 18:40