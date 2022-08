MotoGP, Bagnaia: "Spero di ricominciare da dove ho finito"

03-08-2022 23:00

Bagnaia ha vinto l’ultimo GP e adesso in Inghilterra vuole ripetersi: “Sono molto contento di tornare finalmente in pista questo fine settimana – spiega Bagnaia -. Abbiamo concluso la prima parte della stagione con una vittoria e in quel momento il mio feeling con la Desmosedici GP era davvero perfetto, perciò spero di poter riprendere da dove ci siamo interrotti“.

“Durante la pausa mi sono allenato molto con la mia Panigale V4S e ho anche vinto la ‘Race of Champions’ al WDW – ha spiegato Bagnaia -, ma adesso torniamo a fare sul serio. Lo scorso anno ero stato veloce a Silverstone, ma in gara avevo avuto qualche difficoltà. Spero di poter fare bene questo fine settimana: per me sarà importante riuscire a ripartire con il piede giusto e non commettere più errori in questa seconda parte di Campionato”.