MotoGp, Bagnaia: “Sprint Race, dobbiamo farci trovare pronti”

Il campione del mondo della Ducati è contento di ciò che la moto ha mostrato finora: “Sono soddisfatto di come arriviamo al Mondiale”

07-03-2023 13:30

Nel weekend del 26-28 marzo, a Portimao, romberanno i motori della MotoGp per l’inizio del Mondiale. Ma nel prossimo weekend, proprio in Portogallo, ci saranno ulteriori test. La Ducati al momento pare tranquilla, come sottolinea il campione del mondo Pecco Bagnaia: “In Malesia nei test abbiamo fatto un buon lavoro, sono soddisfatto di come arriviamo a questo Mondiale. Abbiamo delineato la moto da usare quest’anno, a Portimao ci concentreremo sui dettagli“.

La stagione avrà la novità della Sprint Race: “La preparazione è simile a quella dell’anno scorso, ma bisognerà studiare bene la Sprint Race. Sarà una novità, qualcosa di diverso, dobbiamo farci trovare pronti”.