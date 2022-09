MotoGP, Bastianini: "Domani difficile scegliere le gomme, ma faremo il massimo"

03-09-2022 15:54

Enea Bastinini arriva terzo nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino, che si corre sulla pista di Misano. Tuttavia, il prossimo pilota Ducati potrà partire dalla seconda casella a causa della penalità di Pecco Bagnaia, che era arrivato secondo ma subisce la penalità di tre posizioni a causa della guida pericolosa ieri nelle prove libere.

Queste le parole di Bastianini al termine delle qualifiche:

“È stata una grandissima cosa dopo un inizio di Q2 che pareva fosse totalmente bagnato. Sono però tornato al box immediatamente per montare le slick e all’inizio il tracciato era bagnato specialmente sui cordoli. Nell’ultimo giro ho fatto come se fosse nulla, come se fosse stato asciutto. La prima fila è un ottima cosa. Io, stando al mio stile di guida, ho rischiato di più in frenata, provando ad arrivare molto forte. Il Curvone l’ho fatto un po’ più lento e con una traiettoria interna, ma penso che tutti circa abbiano si siano spinti più del normale. Per la gara la cosa difficile sarà la scelta della gomma. Non ci abbiamo capito molto fino ad ora, ed è ancora un punto di domanda. Coomunque siamo stati veloci e proveremo a fare la nostra corse e guadagnare il massimo. Meno pressione? Non lo so, certamente in questo weekend ho il vantaggio di correre a casa mia, su un tracciato che conosco bene e sul quale sono sempre stato bravo. Anche Jorge è un gran pilota, anche se forse in questo momento è un po’ più nervoso di me. Ma vedremo nelle prossime gare”.