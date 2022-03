MotoGp, Bastianini: "Siamo contenti. Domani sarà fisicamente dura"

19-03-2022 10:29

Dopo la vittoria nella prima gara in Qatar, il nostro Enea Bastianini centra un buonissimo quinto tempo nelle qualifiche del secondo GP stagionale che si corre sulla pista di Mandalika, in Indonesia.

Alcuni problemi per Enea in Q2, ma è comunque riuscito nel finale a portarsi a casa un buon risultato. Queste le sue parole al termine della qualifica:

“Sono contento anche considerando il fatto che avevamo qualche problema. Abbiamo fatto un paio di correttivi all’anteriore nel corso delle FP4, e dopo di che siamo andati meglio. Ci hanno danneggiato le due bandiere gialle. Difficile scegliere il tipo di gomma per la gara perchè l’aderenza cambia continuamente nel corso del tracciato. Se al mattino piove, viene cancellata tutta la gomma rimasta in pista, e dunque non c’è aderenza. Prevedo una corsa molto dura dal punto di vista fisico, e negli ultimi giri sarà fondamentale la gomma rimasta”.

OMNISPORT