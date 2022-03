MotoGp, Bastianini: "Sono contento, ma dobbiamo ancora lavorare"

18-03-2022 11:30

Quinto posto per Enea Bastianini alla fine della seconda tornata di prove sul tracciato di Mandalika. Peccato per una caduta proprio durante il suo giro veloce, ma resta comunque la sensazione di una prestazione più che positiva alle spalle delle due Ducati.

“Sono soddisfatto perchè ho fatto delle prove piuttosto buone. Tra l’altro questa mattina l’asfalto era umido per via della pioggi di questa notte e per me non è un gran vantaggio correre in queste situazioni, anzi…Comunque va bene, abbiamo fatto un buon passo avanti. Nel secondo giro con la gomma morbida invece sono arrivato lungo alla curva 12, ho cercato comunque di infilarmi, ma non ce l’ho fatta.”

Bastianini, in vista della gara, deve anche capire meglio a quale tipo di pneumatici affidarsi. “Nelle prove di oggi ho praticamente usato solo la media, niente gomma dura anche se so che avrei dovuto usarla. La morbida non penso che sia un’opzione percorribile”.

