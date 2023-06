MotoGP, Bezzecchi innamorato di Assen: "Adoro questo circuito"

Il centauro della Mooney VR46 è terzo in classifica: "La pista si adatta al mio stile di guida, le Sprint esigono costanza".

22-06-2023 18:12

Il circuito che un anno fa significò primo podio nella classe regina è cruciale per Marco Bezzecchi sia per rilanciare le ambizioni nella corsa iridata, dove Jorge Martin lo ha scavalcato con la ‘doppietta’ al Sachsenring, che per vivere in serenità la pausa estiva (la MotoGP riprenderà a Silverstone in agosto).

Queste le dichiarazioni del pilota riminese in conferenza stampa: “Adoro questo circuito, mi ha lasciato ricordi bellissimi; è un tracciato che si adatta al mio stile di guida, affronterò il week-end con estrema concentrazione, senza pensare al podio della passata stagione. Le Sprint sono importanti: serve costanza, se ti perdi qualcosa con il nuovo format finisci dietro gli altri; in Germania ho sofferto tutto il fine settimana, ma in gara ho trovato qualche cosa che mi ha permesso di andare più forte”.