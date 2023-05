MotoGp, Bezzecchi: "Sensazioni molto buone sulla pista di Le Mans"

Il centauro del team VR46 è terzo nelle libere del venerdì

12-05-2023 18:41

Marco Bezzecchi sorride dopo il venerdì di libere in MotoGp a Le Mans che l’hanno visto chiudere al terzo posto, e quindi qualificarsi in Q2 in vista delle qualifiche di sabato: “Sono molto contento delle sensazioni che ho con la moto. Già al mattino ero andato bene e nel pomeriggio sono riuscito a migliorare in quei due, tre punti che non mi davano grande confidenza. Devo fare i complimenti ai ragazzi del mio team per il lavoro svolto”, sono le parole a Sky.

Bezzecchi sottolinea la forza della KTM anche in Francia: “Vanno fortissimo anche qui, ma noi speriamo di rompere un po’ le scatole perché il ritmo è molto buono”.