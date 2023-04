MotoGP, Biaggi: "Mi manca la rivalità con Rossi"

Il pilota romano: "Esser stato valentiniano o biaggista ora non importa, ma è stato importante che ogni appassionato si sia identificato in uno di noi".

18-04-2023 19:18

Nel corso della sua straordinaria carriera, Valentino Rossi ha avuto a che fare con tanti piloti tosti con cui è nata per forza di cose rivalità. Prima degli spagnoli Marc Marquez, Jorge Lorenzo e Sete Gibernau, c’è stata quella indimenticabile con Max Biaggi. I due italiani hanno dato vita a tante battaglie in pista ma soprattutto a diversi battibecchi fuori dai circuiti della MotoGP.

Tra i due c’è sempre stato astio, ma Biaggi sui social non ha nascosto di rimpiangere i tempi in cui duellava col rivale Rossi: “La rivalità con Valentino è vecchia, ma quanto mi manca. Oggi rimangono solo cose belle. Anche se ci siamo letteralmente odiati. Esser stato valentiniano o biaggista ora non importa, ma è stato importante che ogni appassionato si sia identificato in uno di noi e attraverso noi ha imparato ad amare uno sport unico ed incredibilmente emozionante. Che bella storia“.

Anche se tra i due difficilmente potrà mai nascere un’amicizia, anche Rossi sicuramente avrà nostalgia per quelle battaglie con Biaggi. Attualmente, in MotoGP non ci sono grandi rivalità e anche per questo motivo c’è meno interesse da parte degli appassionati.