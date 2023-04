MotoGP, Binder: "Bagnaia mi ha portato al limite"

Il sudafricano: "Un doppio podio per noi ci fa tornare a casa davvero felici. Continuerò così a Le Mans".

30-04-2023 19:52

Soddisfatto Binder di questo weekend a Jerez, unica pecca il sorpasso di Bagnaia in gara ma il secondo posto resta un grande risultato: “Abbiamo spinto dall’inizio alla fine, ma Pecco aveva un passo migliore rispetto a me, quindi anche se avevo un piccolo vantaggio, lo perdevo sempre”.

Su Bagnaia, Binder ha aggiunto: “Ho visto che ha fatto una gara fantastica, quando mi ha sorpassato mi ha portato al limite! Ho fatto il giro più veloce della gara proprio alla fine per cercare di stargli dietro, ma non ce l’ho fatta. Volevo provarci all’ultima curva, ma ero troppo al limite. Comunque un doppio podio per noi ci fa tornare a casa davvero felici. Continuerò così a Le Mans”.

Binder adesso si augura di avere costanza: “Io spero che sia sempre così e che lo sarà per molto tempo. Però il nostro punto debole al momento è il grip al posteriore e questo è un tracciato con un grip incredibile. Penso che questo ci abbia aiutato. Ora andiamo a Le Mans, che è una pista che mi piace tantissimo, anche se per noi non è stato facile l’anno scorso. In tutte le piste in cui siamo stati quest’anno abbiamo migliorato rispetto al 2022, quindi partiremo da qui”.