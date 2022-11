MotoGP, Binder: "Questa la mia miglior gara, ringrazio il team per il lavoro"

06-11-2022 15:39

Brad Binder in KTM arriva secondo nel GP della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento del Mondiale MotoGP 2022. Queste le parole di Binder subito dopo la fine della gara:

“Ce l’ho messa tutta oggi, ho tentato fino alla fine con tutta la mia forza. Ad inizio gara sono rimasto bloccato e non ero in grado di sorpassare molti rider, ma desidero dire grazie al mio team: hanno svolto un gran lavoro in questa annata. Oggi penso sia stata la mia migliore corsa, sono felice per il secondo posto: vogliamo lottare ancora di più ed essere competitivi nella prossima stagione”.