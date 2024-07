MotoGP, bello il bis a Misano ma che pasticcio con la Superbike a Cremona e il GT World con Rossi a Monza

La MotoGP cancella il Kazakista e raddoppia la tappa di Misano ma scoppia il problema della contemporaneità: il 20-22 settembre si corre la Superbike a Cremona e il Challenge GP World con Valentino Rossi a Monza

L’Italia dei motori gongola e non poco. Ma qualcuno, forse, mastica amaro. Sarà un settembre a tutta velocità quello dello Stivale. Ieri la notizia del raddoppio delle tappe del MotoMondiale a Misano. La cancellazione del Gp del Kazakistan ha portato i vertici FIM, l’IRTA e Dorna Sports a bissare la gara sulla pista intitolata al compianto Marco Simoncelli con un’altra data a fine settembre dopo quella di inizio mese. E dire che l’1 è previsto il Gp d’Italia di F1.

Ma c’è anche un piccolo problema di contemporaneità dal momento che proprio nel week end bis di Misano la Superbike farà tappa anch’essa in Italia, a Cremona, Un piccolo bug che potrebbe far storcere il naso agli organizzatori della gara lombarda di SBK senza considerare che il Motomondiale registra quest’anno la terza cancellazione di una gara in calendario dopo Argentina e India. Insomma un po’ un casotto…

MotoGP, la doppietta di Misano come nell’anno del covid

Il Misano World Circuit Marco Simoncelli sarà dunque teatro di un doppio appuntamento del Mondiale MotoGP nel mese di settembre: oltre a quello già previsto il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini dal 6 all’8, si è aggiunto il Gran Premio dell’Emilia Romagna dal 20 al 22 settembre.

Quest’ultimo entra in calendario in extremis in sostituzione del Gp di Sokol, in Kazakistan, ufficialmente annullato. dopo tutta una serie di rinvii per disparate cause, dovute all’emergenza meteo e poi organizzative. Un doppio appuntamento a Misano, come accaduto ai tempi del Covid. Nella stagione 2020 e 2021 infatti, a causa della pandemia globale, furono rinviate (o cancellate) più di 11 gare.

Il GP dell’Emilia Romagna (questa la dicitura ufficiale) che chiuderà la stagione europea della MotoGp prima del trasferimento del paddock in Oriente per le classiche gare di fine stagione che precedono il finale di novembre a Valencia.

MotoGP: ok Misano bis ma ci sono state ben 3 cancellazioni

Il calendario della MotoGP 2024 fa acqua da tutte le parti. L’evocazione dei tempi del covid calza a pennello perchè era da allora che non si assisteva a così tante cancellazioni di gare. Ben 3 quest’anno: Argentina, India e Kazakistan.

Gp di Argentina . L’appuntamento di Termas de Rio Hondo , che era in programma dal 7 al 9 aprile è stato cancellato a causa delle politiche economiche del nuovo governo argentino.

. L’appuntamento di , che era è stato a causa delle del argentino. Gp di India , previsto per il week end 20-22 settembre era stato cancellato a causa delle previsioni meteo molto negative con forti piogge nella tre giorni delle gare.

, previsto per il week end 20-22 settembre era stato cancellato a causa delle previsioni meteo molto negative con forti piogge nella tre giorni delle gare. Gp Kazakistan. La gara di Sokol è stata rinviata già due volte. Dopo il primo rinvio del mese di giugno, quando le condizioni per correre erano venute meno a causa di gravi inondazioni nell’area circostante il circuito di Sokol, e quindi tutto spostato al posto del GP di India del 20-22 settembre. Ma niente da fare, come si dice “non c’è due senza tre”. Sperando a questo punto che in quella data maledetta Misano sia decisamente più fortunata.

MotoGP: troppa improvvisazione nei calendari, Dorna ora si faccia aiutare dalla F1

Appare chiaro che, al netto dei problemi di contingenza politica e meteo, ci sia stata un po’ di approssimazione nello stilare il calendario di gare del 2024 da parte di Dorna e delle altre istituzioni preposte. Da questo punto di vista la MotoGP ha molto da imparare dalla F1 che ha aumentato allo stesso modo il numero di gare in stagione senza per questo avere mai dei contraccolpi se si eccettua la cancellazione di Imola lo scorso anno causa emergenza meteo ma comunque caso isolato che conferma la regola.

A questo punto dato il fatto che Liberty Media, società proprietaria della F1, ha trovato l’accordo per l’acquisizione della MotoGP per 4,2 miliardi di euro, operazione che verrà formalizzata entro la fine del 2024, sarà importante importare il know how della F1 nel Motomondiale anche sotto l’aspetto organizzativo e di scelta delle gare in calendario.

MotoGP vs Superbike: il pasticcio della contemporaneità di Misano e Cremona

Chissà cosa staranno pensando gli organizzatori della tappa italiana del Mondiale Superbike. Proprio il 20-22 settembre il campionato delle derivate di serie correrà per la prima volta in assoluto sul circuito di Cremona, un vero e proprio inedito per il motorsport a livello nazionale abituato ai circuito storici di Monza e Imola, Misano e Mugello.

E come se non bastasse nello stesso fine settimana all’Autodromo di Monza si svolgerà anche il GT World Challenge con Valentino Rossi in gara per puntare alla vittoria in uno dei round di casa della serie a quattro ruote. Insomma l’imbarazzo della scelta che obbligherà però gli appassionati italiani a una scelta sofferta con il rischio che la MotoGP finisca per fagocitare l’attenzione del pubblico a scapito soprattutto della Sbk a Cremona. Si parla di uno scambio con Aaragon per la Superbike ma al momento non ci sono comunicazioni in tal senso.