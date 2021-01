MotoGp, Brivio rivela quale scuderia ha tentato Valentino Rossi

Davide Brivio, adesso team manager in Formula 1, è tornato a parlare di MotoGp, rivelando una notizia su Valentino Rossi: “All’epoca avevo lasciato la Yamaha e stavo lavorando a livello personale per Valentino Rossi. Sahara, project manager della Suzuki, mi contattò tramite Facebook: fu una cosa molto strana perché non usavo – e non uso – Facebook. Mi chiedeva di Rossi, cosa stesse facendo e quali erano le sue intenzioni per il futuro – racconta Brivio in un’intervista rilasciata al sito ufficiale del Motomondiale – La Suzuki volevano tornare in MotoGP nel 2014 e mi chiesero se Valentino fosse stato disponibile a correre con loro”.

Un’opzione non gradita dal “Dottore”: “Io ne parlai subito con Vale, mi disse però che la Suzuki non era un’idea molto eccitante. Valentino voleva tornare in Yamaha. Così, educatamente, ho detto a Sahara che Rossi non era interessato. Quindi, abbiamo iniziato a parlare e lui ha detto: ‘Se formassimo una squadra in Italia, saresti interessato?’. Ho detto di sì e ho iniziato ufficialmente il mio lavoro il 1 aprile 2013. L’idea era di testare quei mesi e iniziare nel 2014, ma ci hanno detto che tutto era stato posticipato di un anno, che saremmo entrati nel 2015”.

OMNISPORT | 25-01-2021 23:38