MotoGp: Chicho Lorenzo, serie di accuse a Valentino Rossi

Chicho Lorenzo, padre di Jorge, dal suo canale Youtube ha indicato in Valentino Rossi il pilota più scorretto della MotoGp. “Gibernau è stato il primo a subire il suo gioco scorretto in pista. Lo ha portato fuori pista e ha continuato a disturbarlo sul podio. Con Biaggi si è quasi alle mani. Rossi ha sempre applicato la stessa strategia. A Laguna Seca supera Casey Stoner al Cavatappi, poi continua a disturbarlo finché Casey perde la testa e si ritrova a terra”, sono le parole riportate da corsedimoto.com.

Lorenzo ha anche ricordato la particolare festa sul podio con una sedia nel 2006 in Malesia: “Rossi è salito sul podio con una sedia. Lo ha fatto per prendere in giro Pedrosa”, che era in convalescenza dopo un problema al ginocchio. Una versione che il Dottore ha sempre smentito.

“Ha attaccato anche John Hopkins che, durante una caduta, si è rotto i denti e Rossi lo ha preso in giro. Quando Lorenzo è diventato il suo più grande rivale, ha provato tutti i tipi di strategie ma senza successo. A favore di Valentino Rossi, va detto che dal 23 ottobre 2011 (il riferimento è all’incidente di Simoncelli ndr) il suo atteggiamento è cambiato, forse perché ha capito che è uno sport dove si può perdere la vita”.

