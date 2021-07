MotoGp, confronto Rossi-Marquez: Aleix Espargaro fa discutere

Intervistato a Dazn Spagna, Aleix Espargaro ha messo a confronto Valentino Rossi e Marc Marquez, facendo insorgere i tifosi del web: “Il miglior pilota della storia è Marc Marquez, anche se Vale è il mio idolo. Se ora facciamo una lista dei 15 migliori piloti della storia, Marc ne ha battuti otto e Valentino no”.

Il centauro dell’Aprilia ha continuato parlando del momento complicato del Dottore: “La sua passione per le moto è brutale, ma sa di non essere più competitivo. Purtroppo vediamo ogni fine settimana che non ha la freschezza che aveva prima. Sinceramente, ci sono momenti in cui dico che mi piacerebbe vedere Valentino davanti, anche a me, e lo dico con il cuore. Ma è molto difficile e lo è perché ha 42 anni. Io non mi avvicinerò nemmeno a quell’età con le corse”.

Infine, Espargaro ha analizzato la sua stagione parlando anche del possibile arrivo di Dovizioso in Aprilia: “Sono nel momento più bello della mia vita sotto tutti i punti di vista. In questo momento sono felice . Sono motivato e felice. In gara essere tra i migliori è il top. Dovizioso in Aprilia? Aiuterebbe avere un compagno di squadra più forte o un team satellite. Dovi ha fatto un paio di test con noi, ma finora non è stato molto competitivo e sembra che non voglia correre. Io sono un suo grande fan, ma trovo difficile per lui che sia il mio compagno di squadra”.

OMNISPORT | 08-07-2021 21:44