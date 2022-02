MotoGP, Day-3 Mandalika: Pol Espargaro davanti a tutti. Male Marquez

13-02-2022 13:00

Si è conclusa la tre giorni di test in Indonesia, sulla nuova pista di Mandalika per la prima volta in calendario a partire da questa stagione. In questi giorni i piloti MotoGP sono stati impegnati nel provare i nuovi prototipi in condizioni davvero difficili tra pioggia, sporco in pista, fango e anche caldo torrido. Il migliore di oggi è stato l’alfiere Honda Pol Espargaro, che guarda tutti dall’alto col tempo di 1:31.060 con un totale di 38 giri portati a termine oggi, tra long run e time attack.

Il lavoro di tutti si è svolto sui long run, comparando i diversi tipi di gomme. Oltre a Espargaro, l’unica Honda in Top-10 è quella di Alex Marquez, decimo a +0,543. Deludente Marquez (14°), anche Nakagami (13°) non ha girato bene.

Quartararo ha trovato la seconda posizione con pista asciutta, ma anche Mobidelli si è comportato bene, che con un time attack a cinque minuti dalla fine, è riuscito ad aggiudicarsi il quarto piazzamento (+0,356) alle spalle di Aleix Espargarò (+0,325).

Pecco Bagnaia in Ducati ha terminato quinto a +0,376, mettendosi alle spalle Alex Rins, Maverick Vinales, Johann Zarco e Brad Binder. Il migliore della giornata di ieri, Luca Marini, chiude solamente 12°. Problemi di salute per Mir (cause intestinali) e per Raul Fernandez, che ha sofferto dei postumi della caduta di ieri.

