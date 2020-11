MotoGP, diretta del GP di Portogallo

Warm up in corso, tutto pronto per la partenza di questa ultima gara stagionale della MotoGP.14:58

Tanti saluti in questa gara, uno su tutti quello di Valentino Rossi con la Yahama ufficiale: per il Dottore ultima gara nel team ufficiale della moto giapponese, per lui prossima stagione nel team Petronas.

Pole position nella gara di casa per Miguel Oliveira che partirá dalla prima posizione in questa ultima gara della MotoGP nel Gp di Portogallo di Portimao.

PRE GARA

Obiettivo: secondo posto mondiale. Franco Morbidelli, probabilmente il pilota più in forma in questo finale di MotoGP 2020, punta al bersaglio grosso. Il pilota italo-brasiliano conquista la seconda posizione nelle prove del GP di Portogallo (ultima prova del Motomondiale 2020) e si candida a principale candidato al secondo posto del Motomondiale 2020, alle spalle dello spagnolo Mir. Alex Rins, terzo in classifica a quattro lunghezze, parte infatti dalla decima posizione, mentre Vinales scatterà dall’ottavo posto in griglia.

L’ultima pole dell’anno è invece ad appannaggio del padrone di casa Miguel Oliveira. Il centauro portoghese, in sella a una KTM che conferma la propria versatilità e la propria facilità di guida, ha conquistato la prima posizione nelle prove del GP casalingo. L’obiettivo sarà quello di bissare il successo ottenuto nel GP di Stiria, a metà stagione. Le possibilità sono ottime, ma Oliveira dovrà guardarsi da una concorrenza agguerritissima. Oltre al già citato Morbidelli, infatti, il pilota Suzuku dovrà guardarsi le spalle da una concorrenza agguerritissima: i primi nove piloti sono raccolti in appena 4 decimi.

Continua il periodo no degli altri piloti italiani. Andrea Dovizioso, alla sua ultima gara in sella a una Ducati, deve accontentarsi di scattare dalla dodicesima posizione, mentre gli altri centauri tricolore sono addirittura più indietro. Bagnaia parte dalla quindicesima posizione, mentre Valentino Rossi, Danilo Petrucci e Lorenzo Savadori partiranno dalla piazzola 17, 18 e 19. Joan Mir, fresco campione del mondo, parte dalla ventesima posizione.

Griglia di partenza GP di Portogallo 2020

Miguel Oliveira 1’38.892 Franco Morbidelli 1’38.936 Jack Miller 1’39.038 Cal Crutchlow 1’39.156 Fabio Quartararo 1’39.199 Stefan Bradl 1’39.204 Johann Zarco 1’39.238 Maverick Vinales 1’39.260 Pol Espargarò 1’39.284 Alex Rins 1’39.467 Takaaki Nakagami 1’39.531 Andrea Dovizioso 1’39.587 Brad Binder 1’39.390 Aleix Espargarò 1’39.762 Francesco Bagnaia 1’40.019 Alex Marquez 1’40.049 Valentino Rossi 1’40.058 Danilo Petrucci 1’40.091 Lorenzo Savadori 1’40.174 Joan Mir 1’40.290 Tito Rabat 1’40.427 Mika Kallio 1’41.753

