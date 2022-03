MotoGp, Dovizioso: "Bene in curva, manca grip dietro"

04-03-2022 19:29

Il centauro della Yamaha Andrea Dovizioso ha commentato soddisfatto la prima giornata di test in Qatar: “Se considero come sono andati i test in Malesia e come sono andato oggi, qui sono molto più vicino ai primi e sono stato certamente molto più veloce. E’ andata bene. Sfortunatamente non è ancora abbastanza, quindi dobbiamo migliorare ancora di più. Ma siamo più vicini sia dal punto di vista del passo gara che nel tempo sul giro dai migliori”.

Dovizioso è soddisfatto per il comportamento in curva della sua M1: “Oggi è stata la prima volta che ho guidato questa Yamaha in Qatar e il feeling in curva era davvero buono, era fantastico. Ho fatto un po’ di giri dietro a Zarco nelle Libere 1 ed ero molto più veloce di lui. Questo è molto buono, ma in altre zone del tracciato perdo”.

“Parlando di velocità pura, se vogliamo migliorare ci servono cose differenti. Ma è solo la mia opinione. Alla fine poi è sempre la stessa cosa sin da quando sono tornato a correre per la Yamaha. Per me la cosa che dovremmo cambiare è il grip al posteriore”.

