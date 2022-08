MotoGP, Dovizioso ha deciso: si ritirerà già dopo la gara di Misano

04-08-2022 13:48

Già si sapeva che il 2022 sarebbe stato l’ultimo anno in MotoGP di Andrea Dovizioso, ma adesso si sa che il ritiro del pilota forlivese non avverrà dopo l’ultima gara di Valencia, bensì già dopo quella di Misano Adriatico del prossimo 4 settembre. Restano dunque soltanto tre corse per Dovizioso in MotoGP: Silverstone questo weekend, poi l’Austria e appunto la gara di casa a Misano.

Dovizioso, campione del mondo nel 2004 in 125, è poi andato vicino al titolo in MotoGP nel 2017 quando ha chiuso secondo in campionato come nel 2018 e nel 2019. A fine 2020 aveva lasciato la Ducati dopo otto anni e si era preso una pausa dal Motomondiale. Salvo tornare nelle ultime gare dello scorso anno con la Yamaha del team satellite, Petronas nel 2021 e WithU RNF in questo 2022.

La stagione non sta andando affatto bene, con appena 10 punti conquistati nelle prime undici gare, e ora dopo Misano Dovizioso lascerà il posto a Cal Crutchlow. Sarà infatti il pilota inglese, collaudatore Yamaha, a guidare la M1 del team WithU RNF nelle ultime sei gare da Aragon a Valencia. Dovizioso aveva corso con la Yamaha anche nel 2012, allora con il team satellite Tech3.

“Non mi sono mai sentito a mio agio con la moto e non sono riuscito a sfruttare al meglio il suo potenziale nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e di tutta la Yamaha – questo il commento di Dovizioso -. Non è andata come speravamo, ma era giusto provarci. La mia avventura finirà a Misano, ma il rapporto con tutte le persone coinvolte in questa sfida rimarrà intatto per sempre. Grazie a tutti voi“.