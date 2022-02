MotoGP, Dovizioso: “Sono abbastanza contento”

11-02-2022 13:03

Non era soddisfatto di quanto fatto a Sepang una settimana fa. Il feeling con la nuova Yamaha non c’era e alla fine dei test il “Dovi” era apparso un pò scuro in volto sottolineando più gli aspetti ancora da migliorare rispetto a quanto già andasse bene.

Le cose sono però cambiate nettamente a Mandalika dove Andrea Dovizioso ha chiuso la prima giornata di test sul circuito indonesiano in nona posizione, a 0.779s dalla vetta. Il “Dovi” che ricordiamo guida una Yamaha Factory del Team WithU RNF, ha percorso 57 giri, con best-lap personale di 1:33.245 ottenuto al 48esimo passaggio.

Le prove indonesiane sono tra l’altro state caratterizzate dallo sporco in pista: una situazione non certo facile e apprezzata dai piloti che si sono visti costretti a decidere se girare oppure perdere questa possibilità.

“All’inizio era difficile capire se girare o stare fermi. Ho fatto solo un out-in e c’era terra in pista. Avevamo due opzioni, stare fermi o girare per pulire la pista. Avevano provato a pulire 2 curve ma ho visto che non c’era differenza e l’unico modo era provare a girare ed è stata la scelta giusta. Abbiamo preso dei rischi ma la pista è migliorata tantissimo. C’era una sola traiettoria, ma era una pista quasi ‘normale’. Vedremo se domani migliorerà ulteriormente, io sono abbastanza contento per come siamo partiti, sento la moto più mia in frenata e questo mi ha aiutato.

“Come ha già detto devo ancora abituarmi alla Yamaha, devo fare cose opposte a quelle che facevo in passato (con la Ducati, ndr) e oggi siamo migliorati in frenata e questo ci ha aiutato molto. Siamo riusciti a migliorare il setup. La pista sembra adattarsi bene alla Yamaha, soprattutto in frenata e in inserimento. Vedremo se domani aumenterà il grip.”

OMNISPORT