MotoGP, Dovizioso torna sull'addio: "Ho dato tanto"

19-08-2022 11:07

Due settimane dopo l’annuncio dell’addio alla MotoGP, che avverrà dopo il GP di Misano del 4 settembre, Andrea Dovizioso è tornato sulla propria decisione in un’intervista concessa a un giornalista d’eccezione come Matteo Ballarin, CEO WithU, sponsor della scuderia satellite della Yamaha con la quale Dovizioso sta disputando l’ultima stagione della carriera.

Il pilota forlivese ha dichiarato di non avere rimpianti, dicendosi anzi orgoglioso dei rapporti creatisi e sviluppati all’interno del paddock: “Dopo l’annuncio del ritiro mi sento più rilassato, ma mi piace soprattutto la reazione altrui, perché quando un pilota decide di ritirarsi tutti guardano quanto di buono ha fatto, senza puntare il dito e analizzare le cose negative. Mi sono reso conto di aver trasmesso tanto, specialmente in alcune lotte. Questo mi fa tanto piacere. Con Yamaha ho avuto un ottimo rapporto, capisco che la loro priorità fosse lottare per il Mondiale con Quarataro. Rimpianti per i tre secondi posti? No, sono stati anni stressanti, ma belli, quando te la giochi contro Marc Marquez fai fatica a rilassarti”.

‘Dovi’ ha poi parlato di futuro, a breve e lungo termine: “A Misano ci saranno tanti amici, organizzeremo qualcosa per la giornata di domenica, ma non voglio anticipare tutto. Sarà una sorpresa. Futuro? Al momento non ho programmi definiti, ho ricevuto tante proposte, ma mi serve un periodo di respiro. Ho bene in mente cosa vorrei fare, sto lavorando a un progetto importante, ne parlerò nei dettagli a breve. Sicuramente tornerò a divertirmi e fare le gare di cross”.