MotoGp: Enea Bastianini verso il ritorno a Jerez

Il pilota romagnolo ha corso una decina di giri a Misano per capire le sue condizioni, giovedì attende l'ok dei medici

25-04-2023 08:33

Enea Bastianini verso il rientro in pista a Jerez, dove si corre il prossimo Gp di MotoGp. Il pilota romagnolo non ha praticamente ancora iniziato la stagione, essendo stato speronato da Luca Marini all’inizio della Sprint Race del Portogallo, prima gara del Mondiale. Per lui lesione alla spalla, ma niente operazione: si è deciso di ricorrere alla terapia conservativa.

Il portacolori della Ducati Pramac ieri ha corso una decina di giri a Misano per capire in che condizioni fisiche è. E a quanto pare le risposte sono state più che incoraggianti. Già ad Austin c’era stato un tentativo di rientro, ritenuto troppo anticipato però. Perché si possa vedere alla partenza di Jerez de la Frontera, manca solo un’ultima cosa: l’ok dei medici di gara, che dovrebbe avvenire giovedì. Ottenuto il via libera, Bastianini inizierà la sua annata da ducatista. A conferma che il rientro è vicino, per la tappa spagnola non è stato convocato il collaudatore Michele Pirro. Il peggio dovrebbe essere davvero alle spalle per il centauro italiano.

Sui suoi profili social, Bastianini ha commentato: “Dieci giri a Misano a bordo della Panigale V4S per capire le mie condizioni. Dopo settimane di riposo e riabilitazione mi sento pronto a tornare in pista. Giovedì volerò a Jerez per il check finale dei medici. Ci vediamo là”.