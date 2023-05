MotoGP, Espargaro attacca Marquez e i piloti che non si espongono contro

Il pilota spagnolo contro il connazionale: "Per me la manovra di Portimao è stata molto dura e meritava una sanzione maggiore di quella che hanno proposto".

07-05-2023 13:45

Aleix Espargaro non ci sta e a distanza di quanto accaduto nella prima gara stagionale di MotoGP ha attaccato duramente l’atteggiamento in pista di Marc Marquez, che a Portimao ha sfiorato una strage ma che nonostante tutto potrebbe restare impunito quando tornerà in sella dopo l’infortunio.

Queste le parole di Aleix Espargaro: “Saltare tre gare è la peggior penalità per me. Non voglio criticare Marc, ma essere onesto e affrontarlo. Lo affronterò sempre, nel bene e nel male. Quanti tocchi ha avuto Marc e quanti ne hanno fatti gli altri venti piloti? Certo, può capitare a tutti. Ma quante volte è capitato a lui e quante a me o a Pecco? Quello che dico non ha nulla di personale, ma per me era un incidente prevenibile e potevano esserci conseguenze ben più gravi”.

Per Aleix Espargaro ci sono due pesi e due misure in MotoGP: “Tutti chiedono sanzioni per Nakagami, ma con Marc non osano. Se chiediamo di Marc a Fabio (Quartararo) e Pecco (Bagnaia) le loro risposte sono ‘sì, beh…’. Non sono dispettoso. In passato ho litigato con Petrucci o Bezzecchi, ma abbiamo lasciato tutto in pista, poi abbiamo fatto pace. Quando giudichi un’azione, giudichi solo quell’azione e basta…non parlo di Marc in malafede”.

Infine, Aleix Espargaro non si nasconde e ha mandato un messaggio chiaro ai giudici: “Per me la manovra di Portimao è stata molto dura e meritava una sanzione maggiore di quella che hanno proposto”.