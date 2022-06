MotoGP, Espargarò: "Moto buona, sarebbe solo da lucidare"

03-06-2022 15:53

Giornata più che positiva per l’Aprilia nelle libere del GP di Catalogna di MotoGP. La Casa di Noale infatti può sorridere grazie ad entrambi i piloti ufficiali, con Aleix Espargarò che conquista il miglior tempo delle due sessioni portandosi in testa davanti al compagno Maverick Vinales.

Intervistato in zona mista, Espargarò si è detto soddisfatto del lavoro del venerdì: “In Argentina mi sono sentito bene, qui il grip è basso e le sensazioni sono diverse. Sto soffrendo molto, la moto non va benissimo in frenata. Mi trovo comunque bene in moto, il primo turno abbiamo fatto distanza gara e di pomeriggio abbiamo provato tutte le gomme e l’abbiamo fatto bene. Non sono sorpreso da Vinales, deve trovare consistenza perché è veloce e lo sa. Mi piacerebbe averlo più avanti per tutto il lavoro che fa, per Aprilia, per Rivola e la responsabilità che ci ha dato col rinnovo. Mi piacerebbe che nel box lucidassero solo le moto, perché vanno molto bene”.