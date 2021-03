MotoGp, Ezpeleta: "Il vaccino un segnale per tutti"

Il capo della Dorna Carmelo Ezpeleta ha ringraziato il Qatar per il vaccino: “Il governo del Qatar, dove il programma di vaccinazione sta andando molto bene, ci ha offerto la possibilità di vaccinare il paddock, questo è qualcosa di incredibile per noi. Tutta la famiglia MotoGP lo apprezza molto. Voglio cogliere l’occasione per ringraziare il governo del Qatar”.

Il paddock ha accolto molto favorevolmente l’iniziativa: “Ogni individuo decide se accettare o meno. La stragrande maggioranza delle persone ha accettato ed è felicissima di farlo, mentre alcune persone per motivi diversi non possono. Noi siamo felici perché queste vaccinazioni ci permettono di aumentare la sicurezza e diminuire i contagi. I nostri piloti sono molto popolari, soprattutto per le giovani generazioni. Penso che sia un modello importante per la società. Grazie al Qatar abbiamo la possibilità di mostrare al mondo quanto sia importante che tutti i nostri eroi siano vaccinati”.

OMNISPORT | 16-03-2021 11:39