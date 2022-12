MotoGp, Ezpeleta: "Mi ispiro molto a Stefano Domenicali"

05-12-2022 17:19

Carmelo Ezpeleta, numero uno della Dorna, in un’intervista ha analizzato il dominio delle Ducati nella MotoGP: “Penso che ci troviamo come ai tempi di Valentino Rossi e Marc Marquez. Tutti hanno le stesse possibilità e il regolamento è identico per ogni Casa. Lasciamo che gli altri costruttori si muovano. Ci saranno otto Ducati al via perchè i team privati, che sono importanti, hanno trovato offerte migliori. In passato abbiamo avuto otto Honda o Yamaha”.

Sulle novità regolamentari, come le Sprint Race che arriveranno nel 2023, Ezpeleta ha voluto fare un complimento a un italiano: “Tutto ciò che vedo fare a Stefano Domenicali in Formula Uno e posso farlo anch’io, lo faccio. Penso sia un grande esempio e modello da cui trarre ispirazione”.

Sugli obiettivi futuri, Ezpeleta vuole puntare su un mercato ben preciso: “Gli Stati Uniti sono la più grande economia del mondo e per noi è fondamentale migliorare. Le corse sono importanti, ma tutti gli elementi che le circondano hanno un impatto. La F1 ha dimostrato che gli USA sono una roccaforte per loro perché hanno fatto le cose per bene. Dobbiamo continuare a migliorare la produzione televisiva, ma anche fornire contenuti alle reti. Dobbiamo avere la capacità di fornire questi contenuti in modo da raggiungere immediatamente coloro che sono in spiaggia, come nel momento dell’incidente Verstappen-Hamilton”.