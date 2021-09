Motogp, Fabio Quartararo: "Meno male che ora si va a Misano"

Il leader del Mondiale Motogp Fabio Quartararo ha sofferto tantissimo la sua M1 nel corso del GP di Aragon, perdendo posizioni su posizioni fino a concludere all’ottavo posto, molto distante dai primi. Queste le parole del Diablo al termine della gara:

“Non so spiegare quello che è successo oggi. Dall’inizio della gara ho sofferto moltissimo con la gomma posteriore ed è stato impossibile ripetere gli stessi tempi che facevo segnare questa mattina nel warm-up oppure ieri. Non è stato un disastro e sono felice che domenica prossima si correrà a Misano. Ci vediamo ragazzi non vedo l’ora di correre su quella pista che amo”.

OMNISPORT | 12-09-2021 19:17