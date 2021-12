MotoGP, Francesco Guidotti torna alla KTM

01-12-2021 13:08

Novità importante in casa KTM in vista della stagione 2022.

La casa austriaca è infatti pronta a riaccogliere Francesco Guidotti.

Il 49enne toscano aveva guidato l’ingresso della casa austriaca nel Mondiale 125 e 250, nell’ormai lontano 2006, per poi vivere esperienze nella Superbike e quindi tornare in MotoGP per guidare il team Pramac, formazione satellite di Ducati.

Ora, il ritorno “a casa”, con il ruolo di team manager, celebrato con queste parole: “Sono stato team manager di KTM dal 2006-2009 e poi ho fatto una preziosa esperienza in un altro campionato prima di tornare in MotoGP. Ora chiudo il cerchio! KTM è sempre stata molto ambiziosa. In poco tempo nella MotoGP hanno già raggiunto ottimi risultati, ma c’è ancora molto da fare”.

Nel Mondiale 2021 MotoGP la KTM ha conquistato quattro podi e due vittorie, con Brad Binder in Austria e Miguel Oliveira in Catalogna.

OMNISPORT