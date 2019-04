MotoGp: fulmini in pista, cancellate le libere

Cancellata la terza sessione di prove libere in MotoGp, ritardate le qualifiche: il maltempo stravolge il programma di Austin. Grandine pioggia e fulmini, peraltro previsti dal meteo, si sono abbattuti per tutta la mattinata in Texas. Lo stop costringerà i ducatisti Dovizioso e Petrucci e il centauro della Honda Jorge Lorenzo a battagliare in Q1 per tentare l'accesso alla Q2.

Le condizioni della pista sono per ora buone, ma il pericolo fulmini ha spinto gli organizzatori ad annullare le terze libere.

SPORTAL.IT | 13-04-2019 18:44