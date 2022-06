MotoGP Germania, Espargaro: "Limitato i danni col quarto posto"

19-06-2022 17:32

Poteva essere l’ennesimo podio di una stagione super, ma Aleix Espargarò ancora una volta si deve accontentare di restare giù a guardare gli altri che fanno festa. Dopo il clamoroso abbaglio in Catalogna, col secondo posto sfumato perché aveva esultato in anticipo, al Sachsenring è un lungo nella parte finale di gara che lo fa accomodare giù dal podio.

Al termine della gara lo spagnolo ha commentato così: “Purtroppo oggi fin dal primo giro ho avuto una strana vibrazione all’anteriore, che è andata poi peggiorando. Ad un certo punto della gara ho dovuto alzare molto il ritmo, cambiando il mio stile di guida e non sfruttando i punti di forza della RS-GP. Un peccato perché, anche se non sarei stato capace di stare con Fabio, avevo sicuramente il passo per lottare con Zarco. Per come si erano messe le cose, sono soddisfatto del quarto posto, perché pur guidando male e senza fiducia sono riuscito a limitare i danni. I punti persi non mi preoccupano troppo, è la forma di Fabio in gara che in questo momento ci deve spingere a trovare ulteriore velocità”.