MotoGp Gp Giappone: info, orari sprint e gara, dove vederlo in diretta Tv e streaming

Pecco Bagnaia e compagni sono pronti a tornare in pista: ad attenderli c'è il circuito di Motegi in Giappone

28-09-2023 10:33

Al via il 14esimo atto della MotoGp. Dopo la vittoria di Marco Bezzecchi al primo Gran Premio d’India, i piloti sono pronti a tornare in griglia, questa volta sul circuito di Motegi in Giappone. Il programma si aprirà domani, venerdì 29 settembre, con le Libere 1 previste alle 3:45 italiane. In mattinata, invece, si procederà con le FP2. Sabato è il giorno delle qualfiche, con la Sprint Race fissata alle 8. Domenica 1 ottobre, sarà il momento di scendere in pista. Missione riscatto per Pecco Bagnaia, che in India è finito a terra mentre occupava la seconda posizione.

Dove vedere il Gp del Giappone di MotoGp in diretta Tv e streaming

Tutto pronto per il weekend del Gran Premio di Giappone. Le prove libere, le qualifiche e la gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGp, al canale 208, ma anche su Sky Sport Uno, al canale 201. In streaming, invece, sarà possibile accedere all’app SkyGo previo abbonamento. Inoltre, sprint e qualifiche saranno visibili anche in maniera gratuita su TV8. Sempre sul canale 8 del digitale terrestre, infine, la gara sarà trasmessa in differita alle 12.

I dettagli del circuito

I piloti della MotoGp, dunque, voleranno in Giappone per scendere in pista sul circuito Twin Ring di Motegi. Il nome deriva dal fatto che al suo interno ospita due tracciati differenti, uno ovale e uno stradale. Il tracciato dove gareggeranno Bagnaia e compagni per 24 giri misura 4.801 metri, per una distanza totale di 115,2 km. Il layout prevede 8 curve a destra, 6 a sinistra e un rettilineo lungo 762 metri.

A detenere il record sul circuito di Motegi è Jorge Lorenzo, che nel 2015, nel corso delle qualifiche, fissò il tempo record di 1’43.790. L’ultimo pilota ad aver avuto la meglio su quel tracciato è stato Jack Miller.

MotoGp Giappone, il programmo completo: orari di sprint e gara della domenica

Di seguito, gli orari del weekend sul circuito di Motegi:

Venerdì 29 settembre

FP1 MotoGp: 3:45-4:30

P MotoGP: 8:00-9:00

Domenica 1 ottobre

Warm-Up MotoGP: 3:40-3:50

Gara MotoGP: 8:00

Il calendario completo

Con il Gran Premio di Giappone alle porte, ci si avvicina sempre di più al termine del Mondiale di MotoGp. Nel mese di ottobre, i piloti scenderanno in pista su tre differenti circuiti: prima tappa per Marquez e compagni in Indonesia dal 13 al 15. A seguire, dal 20 al 22 sarà il momento di volare in Australia. Infine, dal 27 al 29 si andrà in Thailandia.

Altri tre appuntamenti, invece, sono programmati nel mese di novembre. Dal 10 al 12 ci sarà il GP della Malesia, per poi proseguire il weekend seguente in Qatar. Per concludere, dal 24 al 26 si scenderà in pista a Valencia.