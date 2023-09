MotoGP, diretta GP India LIVE dal Buddh International Circuit

Spettacolo in Moto 3 e Moto 2, ma l'attesa é tutta per questa gara della categoria regina, la MotoGP, in questo gran premio di India: dopo la vittoria di MArtin nella Sprint Race, si rinnova il duello tra lo spagnolo e il campione Pecco Bagnaia. Attenzione a due outsider di lusso: Bezzecchi, che probabilmente senza la caduta iniziale sarebbe stato a lottarsela per la vittoria, e Marc Marquez, tornato ieri sul podio.

11:13