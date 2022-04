MotoGP, GP delle Americhe: pokerissimo Ducati, Martin in pole

09-04-2022 22:09

Straordinaria prestazione della Ducati nelle qualifiche del Gran Premio delle Americhe classe MotoGP sul circuito di Austin: cinque Rosse di Borgo Panigale, di tre team diversi, sono nelle prime cinque posizioni! In pole c’è Jorge Martin del Team Pramac davanti alle moto ufficiali di Jack Miller e Francesco Bagnaia, quarto Johann Zarco, compagno di squadra di Martin, quinto Enea Bastianini del Team Gresini. Sesto il primo del resto del mondo, l’iridato in carica della Yamaha Fabio Quartararo, nono il re di Austin, lo spagnolo della Honda Marc Marquez.

MotoGP Austin: nel Q1 Bastianini e Quartararo cadono senza conseguenze

I due migliori tempi nella Q1 li stabiliscono Martin e Alex Rins con la Suzuki, che accedono così alla Q2, dalla quale rimane fuori il trionfatore del Gran Premio d’Argentina Aleix Espargaro con la sua Aprilia a causa di una caduta. All’inizio della Q2 scivola Bastianini ma poi riesce a installarsi momentaneamente al quarto posto alle spalle di Miller, Bagnaia e Martin. Cade anche Quartararo ma corre subito a rimettere in pista la sua Yamaha.

MotoGP Austin: si concretizza il dominio Ducati

Nell’ultima fase delle qualifiche c’è l’apoteosi per la marca di Borgo Panigale con Martin che intasca la sua seconda pole stagionale, l’ottava della carriera in top class: e dire che quella texana non è mai stata una pista super per le Ducati. Martin, che è uno specialista delle qualifiche, ha beffato i due piloti ufficiali Miller e Bagnaia, che già pregustavano la doppietta e che comunque partiranno con lui in prima fila.

Zarco e Bastianini completano il trionfo della marca bolognese, mentre Quartararo è il primo del pianeta al di fuori delle Ducati. Settima e ottava le Suzuki di Rins e di Joan Mir che precedono Marquez, che come detto è nono.

MotoGP Austin: la griglia di partenza del GP delle Americhe

1. Jorge MARTIN SPA Pramac Racing DUCATI

2. Jack MILLER AUS Ducati Lenovo Team DUCATI

3. Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI

4. Johann ZARCO FRA Pramac Racing DUCATI

5. Enea BASTIANINI ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

6. Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

7. Alex RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI

8. Joan MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI

9. Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA

10. Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA

11. Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

12. Pol ESPARGARO SPA Repsol Honda Team HONDA

13. Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA

14. Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA

15. Andrea DOVIZIOSO ITA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA

16. Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI

17. Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM

18. Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI

19. Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA

20. Miguel OLIVEIRA POR Red Bull KTM Factory Racing KTM

21. Raul FERNANDEZ SPA Tech3 KTM Factory Racing KTM

22. Remy GARDNER AUS Tech3 KTM Factory Racing KTM

23. Alex MARQUEZ SPA LCR Honda CASTROL HONDA

24. Darryn BINDER RSA WithU Yamaha RNF MotoGP Tea YAMAHA

