Gp Germania MotoGP: Martin e Marquez volano nelle libere, Marc cade, Bagnaia fatica. Espargaro non ce la fa

La prima sessione di prove libere del Gran Premio di Germania ha visto il miglior tempo di Martin su Marquez e Vinales. Bagnaia solo nono, forfait di Aleix Espargaro

Parla spagnolo il Sachsenring almeno per ora. La prima sessione di prove libere per il Gran Premio di Germania ha visto infatti una tripletta spagnola in vetta con Jorge Martin, Marc Marquez su Ducati, e Maverick Vinales su Aprilia, segnare i migliori tempi. A differenza dagli ultimi venerdì, Francesco Bagnaia stavolta ha fatto più fatica e ha chiuso solamente nono. Forfait invece per l’altra Aprilia di Aleix Espargaro che ha provato ma si è dovuto arrendere al forte dolore alla mano fratturata nella caduta di Assen.

Jorge Martin chiude le prime prove libere del Sachsenring al comando. Il leader del Mondiale ha fatto il miglior tempo in 1:20.584 girando nel finale con gomme morbide. Alle sue spalle Marc Marquez, come nelle previsione sin da subito a suo agio al Sachsenring. Immancabile però caduta per lui nel finale, al pari di Pedro Acosta.

Terzo tempo per l’Aprilia di Maverick Vinales. Non benissimo, 9° Francesco Bagnaia. Pecco a differenza delle ultime gare in cui era stato subito sin dalla prima sessione di libere, stavolta ha fatto più fatica ma comunque ha svolto lo stesso egregio lavoro sulle gomme in vista del week end. Meglio del campione del mondo, per ora, Miguel Oliveira quarto e poi Acosta, Raul Fernandez, Bastianini settimo e Alex Marquez.

Gp Germania, Aleix Espargaro non ce la fa: non corre al Sachsenring

Ci ha provato come un vero guerriero. Ma alla fine il dolore ha avuto il sopravvento. Aleix Espargaro non correrà il Gran Premio di Germania. Lo spagnolo dell’Aprilia paga ancora le conseguenze della terribile caduta di Assen nelle prove la scorsa settimana che gli ha procurato una frattura al quinto metacarpo della mano destra riportata.

Contro il parere dei medici e ancora dolorante, Aleix ha comunque voluto scendere in pista per la prima sessione di libere. Salvo però dopo qualche giro a passo lento capire che non poteva convivere a lungo col dolore per tutto un week end, tra qualifiche, Sprint e gara. Quindi ha alzato bandiera bianca con queste parole a Sky:

“Ho tanto male. Nelle curve a destra non riesco a chiudere la manopola. Sapevo che era difficile, ma ci ho provato. Ora mi serve riposo, ma penso che ci sia tempo sufficiente per recuperare per Silverstone”

MotoGP Sachsenring: i tempi delle prime libere

Gran Premio di Germania, il programma completo

Venerdì 5 luglio

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 6 luglio

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere2

10:50-11:05 MotoGP Q1

11:15-11:30 MotoGP Q2

15:00 MotoGP Sprint

Domenica 7 luglio