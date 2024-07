MotoGP Sachsenting, Gp Germania: info, orari, dove vederlo in diretta tv, in chiaro e streaming

Dopo la vittoria ad Assen, Bagnaia potrebbe terminare la prima parte di stagione in testa alla classifica. Occhi puntati al Sachsenring: dove vedere il Gran Premio in tv e in streaming

Tutto pronto per il nono appuntamento del Motomondiale! Dopo quasi un mese di sosta la MotoGP fa back to back e da Assen si sposta al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Bagnaia dopo 3 vittorie di fila e due Sprint ha rimesso pressione a Martin nel Mondiale piloti e in questo fine settimana potrebbe anche sorpassarlo in classifica. Vediamo dove sarà possibile vedere la gara tedesca in diretta tv, in chiaro e in streaming, gli orari e il programma del week end.

Bagnaia punta al sorpasso prima della sosta

Dopo la bandiera a scacchi del prossimo Gran Premio in Germania la Moto Gp si prenderà un’altra pausa per poi riprendere la stagione soltanto nella prima settimana di agosto a Silverstone. Bagnaia ha le idee molto chiare e dopo un filotto di successi disarmante (Barcellona, Mugello e Assen con doppietta Italia-Olanda nelle Sprint), vorrebbe andare in vacanza sorpassando Martin nel Mondiale piloti. “Questo sarà l’ultimo GP prima della sosta estiva e spero di poter chiudere questa prima parte della stagione al meglio” – ha spiegato Pecco.

Poi ha proseguito: “Siamo reduci da tre fine settimana molto positivi, dove ci è mancata solamente la vittoria nella sprint di Barcellona, mentre in Olanda è stato tutto perfetto. Lo scorso anno in Germania, Martín è andato veramente forte, ma anche noi siamo riusciti ad essere più competitivi la domenica. Ora dobbiamo solo restare concentrati. I presupposti per continuare a fare bene ci sono e, se lavoreremo come abbiamo fatto finora, sono sicuro che riusciremo a fare bene anche questo weekend”

Dove vedere il Gp del Sachsenring

Tutto il fine settimana tedesco sarà visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW e su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento. Su TV8 le gare della domenica saranno in differita, mentre tutte le sessioni del sabato dalle Qualifiche della MotoGP in poi fino alla Sprint della classe regina si potranno vedere anche in chiaro.

Gran Premio di Germania, il programma completo: dirette tv Sky e in chiaro Tv8

Venerdì 5 luglio

10:45-11:30 MotoGP Prove Libere1

15:00-16:00 MotoGP Prove

Sabato 6 luglio

10:10-10:40 MotoGP Prove Libere2

10:50-11:05 MotoGP Q1 ( diretta anche su TV8 )

) 11:15-11:30 MotoGP Q2 ( diretta anche su TV8 )

) 15:00 MotoGP Sprint (diretta anche su TV8)

Domenica 7 luglio