MotoGP Sprint Race GP Germania diretta LIVE

La MotoGp entra nel vivo del GP di Germania, nono appuntamento del Mondiale 2024 con la Sprint Race che vedrà Jorge Martin in pole davanti a due Aprilia e Bagnaia aprire la seconda fila con Marquez solo 13°. La classifica piloti è attualmente così composta:

Jorge Martin (200 pt.) Pecco Bagnaia (190 pt.) Marc Marquez (142 pt.) Enea Bastianini (136 pt.) Maverick Vinales (118 pt.)

Jorge Martin conquista la pole position quasi senza colpo ferire. Basta il miglior tempo col primo time attack facendo il nuovo record della pista in 1:19.423. Poi due cadute quasi consecutive negli ultimi minuti di Vinales e Alex Marquez hanno impedito a tutti di migliorarsi. Gode quindi l’Aprilia che piazza due moto in prima fila con Oliveira e Raul Fernandez del team Trackhouse.

Tra i più penalizzati dalle bandiere gialle nel finale Pecco Bagnaia che ha abortito ben due giri veloci e si è dovuto accontentare della seconda fila col 4° tempo davanti ad Alex Marquez e Morbidelli. Gli altri: 7° Vinales, 8° Di Giannantonio, 9° Bastianini, 10° Acosta .

Solo 13° Marc Marquez che dopo la rovinosa caduta di ieri è riuscito a mettersi in piedi per partecipare alle qualifiche ma nel Q1 è stato rallentato da Bradl nell’ultimo giro buono finendo primo dei non qualificati in Q2. La Gara Sprint del Gran Premio di Germania si disputa sul circuito del Sachsenring. Sono previsti 15 giri. Partenza in programma sabato 6 luglio 2024 alle 15.00. Questa la griglia di partenza, sulla base dei risultati maturati in qualifica: