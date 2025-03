MotoGP Thailandia pagelle e classifica piloti, da Marc Marquez un messaggio chiaro a Bagnaia: lo sceriffo è tornato

Le pagelle e la classifica del Mondiale piloti del Gran Premio di Thailandia MotoGP vinto da Marc Marquez che fa doppietta con la Sprint e col fratello Alex. Bagnaia terzo e battuto su tutta la linea

L’urlo di Marc Marquez si abbatte sulla MotoGP. Una doppietta da sogno per lo spagnolo che ha dominato in lungo e in largo il week end del Gran Premio di Thailandia gara che ha aperto il Mondiale MotoGP. Festa grande in famiglia Marquez che ha fatto anche doppia doppia tra Sprint e gara. Esce in parte battuto Francesco Bagnaia che però ha limitato i danni con due podi. C’è tanto altro da tirare fuori nelle pagelle da Buriram. Andiamoci a diveritre!

Le pagelle del GP di Thailandia

Marc Marquez 10 : semplicemente perfetto, si è pure preso beffe dei suoi avversari in gara lasciandosi riprendere, manco fosse Toto al Giro d’Italia, “tanto con due sgasate li riprendo” e così ha fatto, a 4 giri dalla fine ha salutato la compagnia ed è andato via. Che sia il preludio a un dominio stagionale? Speriamo di no, che gusto ci sarebbe.

: semplicemente perfetto, si è pure preso beffe dei suoi avversari in gara lasciandosi riprendere, manco fosse Toto al Giro d’Italia, “tanto con due sgasate li riprendo” e così ha fatto, a 4 giri dalla fine ha salutato la compagnia ed è andato via. Che sia il preludio a un dominio stagionale? Speriamo di no, che gusto ci sarebbe. Alex Marquez 9 : due secondi posti, mettendosi dietro una delle due Ducati ufficiale. Insomma la GP24 l’ha rivitalizzato così come aver perso l’ombra del fratello nel suo stesso box. Rivelazione dal preaseson.

: due secondi posti, mettendosi dietro una delle due Ducati ufficiale. Insomma la GP24 l’ha rivitalizzato così come aver perso l’ombra del fratello nel suo stesso box. Rivelazione dal preaseson. Francesco Bagnaia 7 : esco battuto, sonoramente anche. E questo Pecco lo sa. C’è di buono che, a differenza delle altre volte, della scorsa stagione, non naufraga e soprattutto non cerca di strafare rischiando di vedere la terra da vicino. Due terzi posti per cominciare sono fieno in cascina aspettando tempi migliori. Forza Pecco che siamo solo all’inizio.

: esco battuto, sonoramente anche. E questo Pecco lo sa. C’è di buono che, a differenza delle altre volte, della scorsa stagione, non naufraga e soprattutto non cerca di strafare rischiando di vedere la terra da vicino. Due terzi posti per cominciare sono fieno in cascina aspettando tempi migliori. Forza Pecco che siamo solo all’inizio. Franco Morbidelli 7 : un grosso passo in avanti rispetto allo scorso anno quando ha fatto fatica, complice l’infortunio. Vediamo se Franco ne ha per fare qualcosa in più, vedi Alex Marquez.

: un grosso passo in avanti rispetto allo scorso anno quando ha fatto fatica, complice l’infortunio. Vediamo se Franco ne ha per fare qualcosa in più, vedi Alex Marquez. Ai Ogura 8,5 : alla faccia del rookie, due gare di grande consistenza e velocità come nessuno da lui e dall’Aprilia si aspettava. Complimenti!

: alla faccia del rookie, due gare di grande consistenza e velocità come nessuno da lui e dall’Aprilia si aspettava. Complimenti! Bezzecchi 6: ha pasticciato in qualifica e sbarellato nella partenza della Sprint. Si è ripreso nella gara, arrivando alle spalle però di Ogura che ha la sua stessa moto. Insomma l’Aprilia è messa bene, lui pure, peraltro senza riscontri non avendo Martin come raffronto. Dai Bez, si può fare meglio.

Classifica Mondiale piloti MotoGP

Pos. Pilota Moto Punti 1 Marc Marquez Ducati 37 2 Alex Marquez Ducati 29 3 Francesco Bagnaia Ducati 23 4 Franco Morbidelli Ducati 18 5 Ai Ogura Aprilia 17 6 Marco Bezzecchi Aprilia 11 7 Brad Binder KTM 10

Fonte: Ansa

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prossima tappa: Gp Argentina aspettando Martin

Rotto il ghiaccio il Motomondiale si prende subito una pausa per fare un setting dopo la prima gara. Il calendario della MotoGP manda tutti a Termas Rio Hondo dove nel week end del 14-16 marzo si corre il Gran Premio di Argentina. Come già annunciato da Massimo Rivola, ad Aprilia, non ci sarà nemmeno in quell’occasione il campione in carica Jorge Martin che rientrerà più avanti dopo il secondo infortunio e seconda operazione.