MotoGp, GP Thailandia: successo di Oliveira, Bagnaia terzo

02-10-2022 11:54

Sul circuito di Buriram, in Thailandia, in condizioni di bagnato a causa del fortunale che ha costretto gli organizzatori a ritardare di quasi un’ora la partenza del Gran Premio, a vincere è Miguel Oliveira, specialista del bagnato. Il portoghese batte la concorrenza di un altro esperto di queste condizioni, Jack Miller, che si accontenta di un secondo posto finale, mentre a completare il podio è Francesco Bagnaia il quale riesce a resistere agli attacchi di Johann Zarco. Gara totalmente da dimenticare per il campione del mondo in carica Fabio Quartararo, che soffre le condizioni miste e finisce fuori ampiamente dalla zona punti, classificandosi 17esimo. Ora Bagnaia è a soli due punti di distacco dal piazzamento del francese (primo). A tre gare dal termine, ora il titolo iridato è più aperto che mai.

GP THAILANDIA – ORDINE DI ARRIVO

Oliveira (KTM) Miller (Ducati) Bagnaia (Ducati) Zarco (Ducati) M. Marquez (Honda) Bastianini (Ducati) Vinales (Aprilia) A. Marquez (Honda) Martin (Ducati) B. Binder (KTM) A. Espargaro (Aprilia) Rins (Suzuki) Morbidelli (Yamaha)* P. Espargaro (Honda) Fernandez (KTM) Bezzecchi (Ducati) Quartararo (Yamaha) Di Giannantonio (Ducati) Crutchlow (Yamaha) Petrucci (Suzuki) D. Binder (KTM) Nagashima (Honda) Marini (Ducati)

*penalizzato di 3 secondi per non aver rispettato i limiti della pista nell’ultimo giro

OUT

Marini (Ducati)