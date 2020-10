MotoGP, Gran Premio di Francia: la diretta live

GIRO 14: Nelle retrovie, Vinales, Mir e Morbidelli faticano a risalire la classifica. I tre piloti, di solito protagonisti in gara, sono in grave difficoltà.13:36

GIRO 5: Quartararo è scivolato in decima posizione. Il pilota francese è in difficoltà sul circuito bagnato di Le Mans. Davanti, tutto invariato.13:19

Moto in pista, giro di ricognizione e pronti per il via!13:07

Tutto pronto per la nona gara di MotoGP del Mondiale 2020, siamo a Le Mans, in Francia nel circuito Bugatti con Fabio Quartararo in sella alla Yamaha del team Petronas in pole position.12:52

PRE GARA

Fabio Quartararo c’è e porta a casa (è proprio il caso di dirlo) la pole del Gran Premio di Francia, che come da tradizione si corre sul circuito di Le Mans. Il pilota transalpino prova così a bissare il successo conquistato due settimane fa a Barcellona, con il chiaro obiettivo di consolidare la prima posizione nella classifica piloti del Motomondiale. Un’occasione ghiottissima, visto che gli avversari più diretti (Mir e Vinales) sono piuttosto indietro in griglia di partenza.

La prima fila della griglia del GP di Francia a Le Mans è infatti occupata dall’australiano Jack Miller (in sella alla Ducati del Team Pramac) e dall’italiano Danilo Petrucci (lui in sella alla Ducati ufficiale). In seconda fila troviamo invece il britannico Cal Crutchlow (alla miglior prestazione sinora in stagione), Maverik Vinales e Andrea Dovizioso. I due dovranno effettuare un’ottima partenza e provare a insidiare la prima posizione di Quartararo se non vorranno veder sfumare il sogno del Motomondiale.

Risultati non all’altezza delle ultime uscite per gli altri piloti italiani. Bagnaia, Rossi e Morbidelli occupano rispettivamente la settima, decima e undicesima posizione in griglia di partenza. Per loro, dunque, il Gran Premio di Francia si preannuncia piuttosto in salita. Situazione ancora peggiore per Joan Mir: il pilota Suzuki, secondo nella classifica del Motomondiale, è parso in difficoltà tra le curve del circuito francese e partirà solamente dalla quinta fila (quattordicesima posizione per lui, staccato di 8 decimi da Quartararo).

Griglia di partenza GP di Francia a Le Mans

Fabio Quartararo Jack Miller Danilo Petrucci Cal Crutchlow Maverick Vinales Andrea Dovizioso Francesco Bagnaia Pol Espargaro Johann Zarco Valentino Rossi Franco Morbidelli Miguel Oliveira Takaaki Nakagami Joan Mir Aleix Espargaro Alex Rins Brad Binder Alex Marquez Bradley Smith Iker Lecuona Stefan Bradl Tito Rabat

Guarda il Gran Premio di Francia a Le Mans in diretta su Dazn

Fonte: