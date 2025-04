MotoGp griglia di partenza Gp Spagna 2025: Quartararo e Yamaha in pole, Marc Marquez e Bagnaia in prima fila

Fabio Quartararo e la Yamaha partiranno in pole position nella Sprint e nel Gran Premio di Spagna davanti a Marc Marquez e Pecco Bagnaia. La griglia di partenza di Jerez

Fabio Quartararo torna in pole position dopo 1133 giorni e riporta la Yamaha al palo da Mandalika 2022 (sempre con El Diablo), la bellezza di 62 gp fa. La pista di Jerez stravolge in parte i valori interrompendo il dominio Ducati e di Marc Marquez che nel Gp di Spagna manca la quinta pole ma partirà comunque in prima fila, secondo, al fianco di Pecco Bagnaia terzo. Seconda fila per Alex Marquez, Franco Morbidelli e Maverick Vinales

MotoGP: griglia di partenza Sprint e Gran Premio di Spagna

1ª fila 1. Fabio Quartararo 1:35.610

Yamaha 2. Marc Marquez 1:35.643

Ducati 3. Francesco Bagnaia 1:35.755

Ducati 2ª fila 4. Alex Marquez 1:35.758

Ducati 5. Franco Morbidelli 1:35.828

Ducati 6. Maverick Viñales 1:35.852

KTM 3ª fila 7. Fermin Aldeguer 1:35.978

Ducati 8. Fabio Di Giannantonio 1:36.054

Ducati 9. Joan Mir 1:36.161

Honda 4ª fila 10. Johann Zarco 1:36.207

Honda 11. Marco Bezzecchi 1:36.217

Aprilia 12. Pedro Acosta 1:36.340

KTM 5ª fila 13. Brad Binder 1:36.584

KTM 14. Jack Miller 1:36.630

Yamaha 15. Ai Ogura 1:36.700

Aprilia 6ª fila 16. Luca Marini 1:36.730

Honda 17. Raul Fernandez 1:36.759

Aprilia 18. Enea Bastianini 1:36.827

KTM 7ª fila 19. Aleix Espargaró 1:36.981

Honda 20. Augusto Fernandez 1:37.004

Yamaha 21. Somkiat Chantra 1:37.827

Honda 8ª fila 22. Lorenzo Savadori 1:38.062

Aprilia 23. Alex Rins 1:38.977

Yamaha