MotoGP, Honda presenterà il nuovo prototipo l'8 febbraio: ci sarà anche Marc Marquez

12-01-2022 18:45

Ha fatto scalpore l’annuncio dell’assenza del campionissimo Marc Marquez alla conferenza stampa di presentazione della nuova stagione della Honda, che si terrà virtualmente il 14 gennaio e dove saranno invece presenti gli altri due piloti HRC, ovvero Pol Espargaro e Alex Marquez, fratello del Cabroncito.

La presenza di Marc Marquez, che si sta impegnando per essere pronto per almeno una parte dei test pre stagionali in Malesia (5-6 febbraio) e Indonesia (11-13 febbraio), è invece confermata per la presentazione del nuovo prototipo RC213V. C’è davvero molta curiosità per conoscere le condizioni fisiche del #93, cosa che probabilmente monopolizzerà la presentazione della moto.

Pure Yamaha ha annunciato una presentazione sempre virtuale, ma in diretta streaming, per il suo team 2022. Fabio Morbidelli e Fabio Quartararo toglieranno i veli alla M1 il 4 febbraio, proprio il giorno prima dei test ufficiali a Sepang e lo faranno dal circuito malese.

Oltre a Yamaha e Honda, sono confermate anche le date di presentazione del team Gresini Racing Ducati e del WithU Yamaha RNF, che si svolgeranno il 15 e il 24 gennaio rispettivamente.

