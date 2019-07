MotoGP, gran premio di Germania al Sachsenring. Diretta-Live

RICARICA LA PAGINA

Meno di 10 minuti al via della gara del Sachsenring. Marquez è il superfavorito. Speriamo che gli italiani possano farsi valere e tornare subito nella prime posizioni. Questa la griglia di partenza del Gran Premio di Germania

1 Marc MARQUEZ 1’20.195

2 Fabio QUARTARARO 1’20.400

3 Maverick VINALES 1’20.406

4 Alex RINS 1’20.531

5 Jack MILLER 1’20.690

6 Cal CRUTCHLOW 1’20.857

7 Franco MORBIDELLI 1’20.964

8 Pol ESPARGARO’ 1’21.023

9 Joan MIR 1’21.061

10 Takaaki NAKAGAMI 1’21.104

11 Valentino ROSSI 1’21.137

12 Danilo PETRUCCI 1’21.486

13 Andrea DOVIZIOSO 1’21.105

14 Stefan BRADL 1’21.227

15 Aleix ESPARGARO’ 1’21.313

16 Andrea IANNONE 1’21.433

17 Francesco BAGNAIA 1’21.446

18 Hafizh SYAHRIN 1’21.465

19 Johann ZARCO 1’21.637

20 Miguel OLIVEIRA 1’21.683

21 Karel ABRAHAM 1’21.796

22 Tito RABAT 1’22.119

In Moto2 Alex Marquez cala il poker e torna leader nel Mondiale. Quarta vittoria in cinque gare per lo spagnolo della Marc VDS. Sul podio un grande Binder e Schrotter, mentre Di Giannantonio firma il suo miglior risultato in Moto2 con il quarto posto. Il fratellino di Marquez ha ora 8 punti più di Luthi, oggi solo quinto.

Mancano 40 minuti al via del Gp Germania. Cominciamo il nostro aggiornamento partendo dalla gara della Moto3: Lorenzo Dalla Porta trionfa al Sachsenring e si prende di forza la leadership del Mondiale; alle spalle il compagno di squadra Ramirez e il rivale iridato Canet. In classifica: Dalla Porta 125, Canet 123.

Amici di Virgilio buona domenica e benvenuti alla diretta live del Gran Premio di Germania di MotoGP. Sul tracciato del Sachsenring, a una settimana di distanza dalla gara di Assen, tornano subito in pista i protagonisti del Motomondiale con la nona prova di un campionato 2019 dominato finora dalla Honda di Marc Marquez che ha firmato la quinta pole stagione dominando le qualifiche. In prima fila con lui partiranno la Yamaha Petronas del sempre veloce Fabio Quartararo e quella ufficiale di Maverick Vinales, reduce dal successo in Olanda. Maluccio gli italiano con Franco Morbidelli (7°) primo alfiere dell’Italmoto che ha visto il disastro al sabato con nell’ordine dall’11° posto la Yamaha di Valentino Rossi e le Ducati di Petrucci e Dovizioso.

In classifica domina sempre Marquez

Il campionato mondiale MotoGP parla chiaro: lo spagnolo Marc Marquez sta volando verso l’ennesimo titolo iridato della sua fantastica carriera: sono 160 i punti del pilota alfiere della Honda che in Olanda si è accontentato del secondo posto alle spalle di Vinales allungando comunque sulla coppia di Ducati, Dovizioso e Petrucci in classifica piloti idealmente sul podio del Mondiale con rispettivamente 116 e 108 punti. Alle loro spalle c’è Rins con 101 mentre poi c’è il vuoto con Valentino Rossi quinto a 72 ma anche con ben tre “zeri” e tre cadute nelle ultime tre gare.

Caratteristiche del Gp Germania al Sachsenring

Il circuito del Sachsenring, 8 km a ovest della città, è stato costruito nel 1996 e ha ospitato la sua prima gara MotoGP nel 1998. La pista ha subito un aggiornamento significativo nel 2001. Le sue numerose curve strette lo rendono una sfida per i tecnici della MotoGP, con una spettacolare discesa a destra soprannominata “The Waterfall” che offre ai piloti grandi brividi. La gara in Germania sarà l’ultima prima della sosta estiva del mondiale Motogp che tornerà a inizio agosto a Brno. Qui al Sachsenring Marc Marquez vince ininterrottamente dal 2010 (una volta in 125 cc, due in Moto2 e poi sempre in MotoGP). Il week end del Gran Premio di Germania passerà alla storia per aver ospitato la prima gara in assoluto di MotoE il campionato destinato alle moto elettriche, proprio come la Fomula E nell’automobilismo. La vittoria della prima gara è andata al finlandese Niki Tuuli del team Ajo.

VIRGILIO SPORT | 07-07-2019 13:00