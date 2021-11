MotoGp, il malinconico addio di Valentino Rossi: l'ultima conferenza

11-11-2021 16:21

L’ultima conferenza di Valentino Rossi, solo l’ultima delle cose che il pilota di Tavulli a farà per l’ultima volta prima di dire addio a una fase della sua vita e ai motori e alla MotoGp. Domenica l’italiano correrà infatti la sua ultima gara nel motomondiale a Valencia.

Valentino Rossi, la conferenza prima di Valencia

Una giornata bella e malinconica allo stesso tempo per Rossi che ha posato alcuni scatti con le moto che l’hanno fatto diventare 9 volte campione del Mondo. Accanto a lui lo staff e tutti i ragazzi dell‘Academy VR46.

“Ho le moto a casa, tranne le Honda, persino in camera da letto – ha detto – Ma vederle tutte insieme così è commovente, mi fa pensare a tutta la strada fatta, è stato un percorso molto lungo”.

La stagione di Valentino Rossi

Inutile negare che Rossi avrebbe voluto cercare uno squillo in questa stagione, un momento di ultima gloria. “È stata una stagione particolare, soprattutto nella seconda parte. Darò il massimo questo weekend, vedremo come andrà”.

Rossi è comunque positivo in vista dell’ultima gara di Valencia: “Il 14/11/2021 l’ultima gara: la somma della data è 46, quando l’abbiamo scoperto 3-4 mesi ci siamo detti ‘Non è stato facile convincere Dio!’ Magari è un segno o magari solo una coincidenza, non lo so…di sicuro è qualcosa di positivo”.

Infine parlando della lunga carriera: “Sono stato in grado di correre a un buon livello anche dopo il nono titolo, sarebbe stato importante vincere il decimo, sarebbe stato come chiudere il cerchio, ma è andata così. Anche il 9 rientra spesso nei miei numeri. C’è anche la maledizione del 9, sarebbe stata meglio non averla…Ma è andata così. Non mi lamento, ho fatto una carriera molto lunga, già lottare per la vittoria è sempre un enorme divertimento”.

Il ritiro e futuro di Valentino Rossi

L ‘addio ai motori riguarda solo la MotoGp, Rossi vuole ancora divertirsi come ha sempre fatto: “Voglio divertirmi anche ora, apprezzando il momento, anche se so che la vita per me da lunedì sarà totalmente diversa”.

E poi: “Quando ho dato l’annuncio ho ricevuto un grande sostegno, e ricevuto tantissimi messaggi anche dai miei rivali. Ho sempre pensato un po’ a questa conferenza, la sensazione che provo ora è strana. Ho cercato di affrontare tutto in modo normale, questo è un bel momento per tutti, iniziano le vacanze, tutti sono felici di restare anche un po’ a casa, ma si pensa anche che da lunedì sarà tutto diverso”.

OMNISPORT