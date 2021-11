MotoGp Valencia: ultima di Rossi, il resto non conta. Grazie Valentino

11-11-2021 11:01

C’è clima da ultimo giorno di scuola in MotoGP che nel Gran Premio della Comunità Valenciana saluta il Motomondiale 2021. Con tutti i titoli già assegnati e Fabio Quartararo pronto a godersi il suo giro di trionfo con il numero 1 sulla carena, Valencia sarà terreno di caccia per la Ducati e quel Bagnaia che sta facendo un gran finale di stagione. Ma soprattutto questo ennesimo week end spagnolo celebrerà l’immenso Valentino Rossi arrivato al passo d’addio con le tanto amate moto in una last man standing che sarà sicuramente densa di emozione e commozione.

Gp Valencia MotoGp: Ciao Valentino Rossi, grazie di tutto!

Sembrava così lontano questo giorno eppure è arrivato. Il Gran Premio della Comunità Valenciana sarà l’ultima gara in MotoGP, nel Motomondiale in generale, di Valentino Rossi, il fenomeno che più di tutti ha rivoluzionato il mondo delle corse delle moto, avvicinandolo per fama a quello della F1, andando lui vicino al grande salto in Formula 1, ma soprattutto regalando emozioni in lungo e in largo per un ventennio. Nove titoli mondiali distribuiti in 4 classi di cilindrata, Gare disputate 431, Gare vinte 115, Podi 235, Punti ottenuti 6351, Pole position 65, Giri veloci 96.

La grandezza di Valentino Rossi. Numeri spaventosi per un talento mostruoso. Quello che Valentino ha messo in pista tra Honda e Yamaha con, di fatti, l’unica parentesi negativa proprio in Ducati, l’uomo giusto nel posto in quel momento al momento sbagliato. Per il resto una carriera sfolgorante che ha visto Vale confrontarsi con il gotha del motociclismo, battendo sempre i rispettivi rivali, ha fatto in tempo a incrociare il mito di Mike Doohan, e poi Capirossi, la faida con Biaggi, i duelli con Gibernau, quindi la nuova generazione, Pedrosa, Lorenzo fino a Marquez. A Valencia la quota che gli hanno riservato gli esperti di LiberoGioco è di 100,00. Poco male, per noi Rossi a Valencia corre per vincere, anzi ha già vinto.

GP Valencia MotoGP: Bagnaia a caccia del poker mondiale

Non fermarti Pecco! Francesco Bagnaia è in “striscia aperta” come si dice nel basket. Il pilota della Ducati ha disputato una grande seconda parte di stagione infilando 5 pole position e tre vittorie, l’ultima la settimana scorso a Portimao dominando dallo start al traguardo. Peccato per… Pecco (scusate il gioco di parole) per quella caduta nella gara bis di Misano che gli ha tolto la chance di tenere aperto il Mondiale, ancor di più alla luce della caduta di Quartararo in Portogallo, ma già da campione del mondo. Logico che sia lui, Bagnaia, il favorito per LiberoGioco, nella gara di Valencia, quotato a 2,50. Con la pancia piena invece il campione del mondo, Quartararo è quotato a 3,50.

Gp Valencia: senza Marquez, Mir e gli altri Ducati favoriti

In attesa di fare luce sulle condizioni di Marc Marquez ma soprattutto per il prosieguo della sua carriera, a Valencia potrebbe essere ancora festa Ducati che ha messo in tasca il titolo costruttori con l’uno-due di Portima. Proprio quel Jack Miller scioltosi un po’ in estate dopo un buon inizio di mondiale, potrebbe fare l’ultimo colpo in Spagna. Gli esperti di LiberoGioco lo danno a 4,50 messo meglio degli altri ducatisti, a 10,00 Jorge Martin e 15,00 Zarco mentre potrebbe cercare di lasciare la tabella di numero 1, l’oramai ex campione del mondo, Joan Mir dato a 7,50, mentre Alex Rins è dato a 15,00.

