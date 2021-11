MotoGP, Rossi sorride e consiglia Bagnaia per il 2022

06-11-2021 19:35

Valentino Rossi ha ottenuto il 16esimo tempo nelle qualifiche di Portimao, un risultato che dimostra un passo avanti dopo le libere: “È andata meglio di ieri, è stato un sabato positivo, ho migliorato il bilanciamento della moto e trovato un buon feeling con le gomme, ma anche le condizioni della pista ci hanno aiutato ad avere più grip – le parole di Rossi -. Ho fatto un tempo decente, sono contento e non mi sento messo male nemmeno sul passo”.

In pole c’è Francesco Bagnaia: “Quest’anno è stato strepitoso – lo elogia il Dottore -, ha fatto un grande miglioramento ed è quello che sta guidando meglio di tutti insieme con Quartararo – dice Valentino Rossi – Inoltre ha capito benissimo la Ducati, è veloce e ha il giro secco: per il 2022 è pronto per giocarsela alla grande. Deve solo mettere le gomme giuste”.

Infine, un riferimento alla sua tendenza ad aver lanciato le scenette di festeggiamento a fine gara: “Quella delle scenette è una bella cosa, io sono stato un precursore, ma è bello vedere l’evoluzione di queste cose per fare show dopo le gare, anche con cose virtuali come ha fatto Quartararo a Misano. Farlo a inizio carriera è stato bello ed è bello lo facciano anche ora, ma non credo che a Valencia saluterò tornando alle vecchie abitudini…”.

OMNISPORT