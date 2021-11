MotoGp: dominio Ducati a Portimao, pole Bagnaia. Rossi fuori dai dieci

06-11-2021 16:05

Pecco Bagnaia ha conquistato la pole position del Gran Premio dell’Algarve. A Portimao il centauro della Ducati ha preceduto il compagno di squadra Jack Miller con il tempo di 1:38.725: per la quinta volta consecutiva partirà davanti a tutti. In prima fila anche Joan Mir.

MotoGp, Algarve: Ducati da urlo nelle qualifiche, Valentino Rossi migliora ma non basta

Ducati straordinaria sul tracciato portoghese: ben quattro moto nella Top 5 sono della scuderia di Borgo Panigale. Ai piedi del podio ci sono Martin e Zarco, al quarto e quinto posto. La prima Honda è quella di Pol Espargarò, sesto, mentre il campione del mondo Fabio Quartararo è settimo. Nei dieci anche Franco Morbidelli, Yamaha.

Per Valentino Rossi progressi non sufficienti per entrare in Q2: il pilota di Tavullia, alla penultima gara della sua carriera, scatterà domenica dal sedicesimo posto in griglia di partenza. Molto male il suo compagno di squadra in Petronas, Andrea Dovizioso, che proprio non si ritrova al momento sulla M1: è penultimo davanti al solo Nakagami. Marc Marquez out dopo la caduta in motocross e la commozione cerebrale.

MotoGp, Algarve: lo svolgimento delle qualifiche ufficiali, Ducati dominante

In Q1 si qualificano Johann Zarco e Iker Lecuona: il pilota Ducati chiude la sessione in 1’39.130, davanti al sorprente centauro della KTM. Beffato all’ultimo giro il ducatista Enea Bastianini, che partirà tredicesimo domenica. Male l’Aprilia con Aleix Espargarò che scatterà dalla quattordicesima posizione e Maverick Vinales dalla diciottesima.

Q2: Jack Miller è il punto di riferimento dopo il primo run con il tempo di 1:38.836, dietro di lui Joan Mir. Luca Marini cade in curva 14 e si autoelimina, quarto Pecco Bagnaia, mentre Quartararo perde il tempo, registrato in regime di bandiera gialla. Nel secondo run Bagnaia firma il miglior crono in 1:38.725 e conquista la pole davanti al compagno di scuderia Miller.

MotoGp, Algarve: griglia di partenza (primi dieci)

1 F. BAGNAIA 1:38.725

2 J. MILLER +0.104

3 J. MIR +0.168

4 J. MARTIN +0.191

5 J. ZARCO +0.193

6 P. ESPARGARO’ +0.333

7 F. QUARTARARO +0.406

8 A. MARQUEZ +0.466

9 F. MORBIDELLI +0.596

10 I. LECUONA +0.662

OMNISPORT